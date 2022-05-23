اليمن.. لجنة فتح الطرق تجتمع في عمّان

المصدر: (عدن - البيان)

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ذكر مسؤول يمني رفيع لـ «البيان» أن اللجنة المكلفة بفتح الطرقات إلى محافظة تعز والمحافظات الأخرى تلقت دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غورندبورغ للاجتماع في عمّان بعد غدٍ.

وحسب المسؤول، وهو عضو في الفريق المفاوض، فإن مكتب المبعوث الأممي أبلغهم أمس بالموعد المقترح وأنهم حريصون على مناقشة فتح الطرق إلى تعز أولاً استناداً إلى بنود الهدنة القائمة منذ الثاني من أبريل الماضي، وأنهم على استعداد لمناقشة فتح بقية الطرق إلى المحافظات الأخرى بعد الانتهاء من وضع ترتيبات فتح الطريق الرئيسي إلى تعز.

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