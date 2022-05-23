«الآلية الثلاثية» بالسودان تدعم جهود التوصل لحل سياسي

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أكدت الآلية الثلاثية المشتركة للسودان، التي تضم الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أمس، دعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي في البلاد، كما دعت في بيان،إلى ضرورة تهيئة الظروف المواتية لإنجاح العملية السياسية، مضيفة: إن ذلك ينبغي أن يتم على وجه السرعة.

وعبرت أيضاً عن قلقها البالغ إزاء استخدام «القوة المفرطة» في الرد على الاحتجاجات، داعية إلى إجراء تحقيقات موثوقة في جميع «حوادث العنف»، مشيرة إلى مناشدتها السلطات السودانية بوقف الاعتقالات، ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم أعضاء لجان المقاومة. وكان الحوار السوداني، الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة «إيغاد» انطلق في 12 مايو الجاري، لبحث سبل نزع فتيل الأزمة في البلاد.

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