العراق يعطل الدوام الرسمي لسوء الأحوال الجوية

المصدر: د ب ا

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أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية في أرجاء البلاد يوم غد الإثنين على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار كثيفة وسوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة يوم غد الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق.

كما أعلن وزير التربية علي حميد الدليمي أنه "نظراً للتوقعات الصادرة عن الانواء الجوية بحصول عاصفة ترابية، وحرصاً منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة تقرر تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم غدٍ الاثنين إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن بسبب سوء الأحوال الجوية".

فيما أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أنها ستستأنف رحلات الناقل الوطني المجدولة ليوم غد الإثنين بعد انتهاء العاصفة الترابية وعودة مدى الرؤية ضمن الحدود المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران المدني العراقي.

فيما قررت إدارة معرض العراق الدولي للكتاب المقام على أرض معرض بغداد الدولي، بمشاركة دور نشر عراقية وعربية وأجنبية، بغلق أبواب المعرض ليوم غد وتمديد فترة المعرض إلى يوم إضافي على خلفية العواصف الترابية التي سيشهدها العراق يوم غد.

وبحسب مصادر في هيئة الانواء الجوية، فإن العواصف الترابية دخلت العراق مساء اليوم وستبلغ ذروتها عند ساعات الصباح ليوم غد الإثنين فيما أهابت مديرية المرور العامة أصحاب السيارات بعدم الخروج او السفر بين المحافظات ونقل البضائع نظرا لسوء الأحوال الجوية وتصاعد كثيف للعواصف الترابية، في حين شرعت المستشفيات العراقية والمراكز الطبية برفع درجة استعداداتها لاستقبال الحالات الطبية الحرجة من جراء الاختناق وأمراض الجهاز التنفسي.

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