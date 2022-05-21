مصر تستضيف النسخة الأولى من منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

المصدر: القاهرة- واس

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أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي انعقاد أعمال النسخة الأولى من منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الاثنين 23 مايو الجاري بالقاهرة، الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية.

وأوضح العسومي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، أن المنتدى سيناقش على مدى 3 أيام واقع منطقة التجارة الحُرة العربية، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتكامل الاقتصادي العربي بوصفه مدخلاً أساسياً لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية، وكذلك المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية في ما يتعلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى النائب هزاع القحطاني أن المنتدى يسعى إلى تسليط الضوء على مبادرات القطاع الخاص العربي في مجال التجارة العربية البينية، والعمل على رفع التجارة العربية البينية التي لا تتجاوز حالياً (8-13في المئة) من حجم التجارة العربية العالمية، والعمل على وضع خرائط استثمارية عربية مشتركة.

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