مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في جنين

المصدر: البيان

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، بمقتل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما، بعد إصابته بالرصاص خلال اشتباكات مسلحة في مدينة جنين، عقب عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي، وفق "سكاي نيوز. عربية".

وأضافت الوزارة في بيان أن شابا (18 عاما) "أصيب بجروح حرجة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها".

وقالت مصادر محلية في مدينة جنين إن اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، التي اقتحمت المدينة من محورها الشمالي.

ولم يتضح على الفور إن كان القتيل والجريح من عناصر المقاومة المسلحة، كما لم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت القوات الإسرائيلية، التي تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، عملياتها في جنين، لا سيما في المخيم، حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.

وتحصل عمليات الاقتحام غالبا خلال الفجر، وتتخللها اشتباكات بين الجنود ومقاتلين فلسطينيين. وفي أحيان كثيرة، يجري تبادل إطلاق نار بالذخيرة الحيّة.

وأصيب 13 فلسطينيا الأسبوع الماضي خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية في المخيم، قتل فيها أيضا فلسطيني وجندي إسرائيلي.

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