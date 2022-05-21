قوات خفر السواحل التونسية تنقذ 44 مهاجراً

المصدر: تونس - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 44 مهاجراً غير قانوني وانتشلت ثلاث جثث بينما ما زال عشرة في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية.

وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي «تم إنقاذ 44 شخصاً وهناك عشرة مفقودين وانتشلنا ثلاث جثث»، وأضاف «كل المهاجرين تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (وسط - شرق) وحاولوا التوجه بمركب قبل أن يغرق نحو السواحل الإيطالية».

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية لتونسيين وآخرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو العثور على جثث 24 مهاجراً بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس. بين 22 و30 أبريل، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، ما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز