هجوم يستهدف سفينة قبالة سواحل اليمن

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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تعرضت سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن، أمس، وقالت هيئة المراقبة التابعة للجيش البريطاني: إن سفينة الشحن تعرضت لهجوم جنوب غربي مدينة الحديدة، مضيفة: إن التحقيقات جارية.

وأفادت هيئة «عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO» أن الهجوم وقع على بعد 34 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرة الحوثيين، وأضافت: إن «التحقيقات جارية». وتشارك «UKMTO» في عمليات لمكافحة القرصنة وهي تابعة للبحرية الملكية البريطانية، التي تنسّق عمليات المراقبة في المنطقة.

وتم تحميل قراصنة صوماليين مسؤولية هجمات سابقة، وتراجعت وتيرة هذا النوع من الهجمات في السنوات الأخيرة بفضل عمليات أمنية دولية.

وقالت شركة «درياد غلوبال للاستخبارات البحرية» لوكالة «أسوشيتد برس»، إن السفينة المعنية هي «لاكوتا»، وهي زورق شراعي غادر من هونغ كونغ، وأضافت: إن السفينة كانت تبحر في مياه دولية، وإن الطاقم بأمان.

الطاقم بخير

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري إنتليجنس) قولها: إن الحادث يتعلق بسفينة كانت مبحرة تمكنت من الإفلات من محاولة للصعود إلى متنها من قبل أشخاص يستقلون زوارق، وأضافت الشركة: إن طاقم السفينة بخير، وأوضحت أن السفينة كانت «على الأرجح ترفع علم هونغ كونغ».

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية من مارين ترافيك دوت كوم قامت «أسوشيتد برس» بتحليلها أن الحادث وقع غرب جزر حنيش في البحر الأحمر بين إريتريا واليمن.وكانت السفينة في جيبوتي قبل الإبحار بالقرب من سواحل اليمن، وفقاً للوكالة. ولم تقم السفينة بتشغيل نظام تعقب التعرف التلقائي، الذي وصفته «درياد» بأنه أمر «غريب»، نظراً لأن البحر الأحمر طريق شحن دولي رئيسي.

حوادث مشابهة

وشهدت السواحل اليمنية خلال السنوات الماضية حوادث مشابهة، حيث تتهم الحكومة الشرعية جماعة الحوثي باستهداف الملاحة بسواحل اليمن. ونقل موقع «بوابة العين»عن مصدر مسؤول في قيادة خفر السواحل اليمنية قوله: إن الهجوم نفذته 3 زوارق مسلّحة قرب مسرح عمليات الحوثي، وأوضح أن السفينة التي تعرضت للهجوم كانت تقل أجانب بينهم فرنسيان، وطاقماً أمنياً.

وأشار المصدر إلى أن «العناصر المسلحة الحوثية صعدت على متن السفينة بعد الاشتباك بالرصاص»، مضيفاً: إن الزوارق التي نفذت الهجوم كانت تقل من 4 إلى 5 عناصر مسلّحة، واستخدمت أسلحة كلاشينكوف وقذائف صاروخية «آر بي جي» في الهجوم.

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