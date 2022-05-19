البرلمان العربي يطالب بمرجعية عالمية ملزمة لحماية حقوق كبار السن

المصدر: وام

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دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، إلى وضع مرجعية عالمية ملزمة وموحدة يمكن في ضوئها متابعة وتقييم مدى التزام الدول بحقوق كبار السن، وترجمة الوثائق الدولية والخطط والاستراتيجيات العربية إلى سياسات وبرامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وفي مقدمتها "خطة مدريد الدولية للشيخوخة" الصادرة عام 2002.

جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان بمؤتمر "حوار البرلمانات العربية حول "المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة" ومثلته سعادة النائبة ناعمة الشرهان عضوة البرلمان العربي عضوة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت الشرهان في كلمتها أن البرلمان العربي يولي اهتماما كبيرا لفئة كبار السن، من منطلق دور البرلمانيين في تلبية احتياجاتهم وأولوياتهم، وذلك من خلال إقرار التشريعات الوطنية التي تُقَنِن وتضمن حقوق كبار السن في الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحية، وتفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع، لتلبية كافة احتياجاتهم، لاسيما في ظل الارتفاع المطرد في أعداد كبار السن في المجتمعات العربية.

وأكدت" الشرهان"، على ضرورة تبني الدول العربية استراتيجيات لحماية ورعاية كبار السن، خاصة أثناء فترات الأزمات والطوارئ والأوبئة.

ونوهت "الشرهان" بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية فئة كبار السن عبر عقود طويلة، وما يلقونه من رعاية متقدمة بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

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