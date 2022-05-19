مصر.. إحباط هجوم إرهابي عنيف في شمال سيناء

المصدر: البيان

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أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر بمنطقة التلول شمال سيناء، محاولة أحد العناصر الإرهابية تنفيذ عملية وتبادلت معه إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعه.

وتمكن أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول فى شمال سيناء من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية تنفيذ عمل انتحارى ضد أفراد الكمين، وتبادلت معه إطلاق النيران، مما أدى إلى مقتله والعثور بحوزته على (حزام ناسف – 2 قنبلة يدوية – سلاح آلى – 4 خزينة خاصة به – عدد 112 طلقة من ذات العيار ).

ووفق صحف مصرية يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية والتى تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة.

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