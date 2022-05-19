تونس.. الجمهورية الثالثة في سباق مع الزمن

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

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تسابق تونس الزمن نحو مواعيدها الانتخابية المرتقبة ومنها الاستفتاء الشعبي العام على الدستور في 25 يوليو والانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر المقبل، فيما يراهن الرئيس قيس سعيد على الدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به في تحقيق مشروعه السياسي الهادف إلى تأسيس الجمهورية الثالثة بدستور جديد ونظام سياسي رئاسي برقابة برلمانية تنطلق من مشاركة شعبية واسعة .

وتعددت المواقف حول روزنامة الاستفتاء فيما قال محللون لـ «البيان» إن الإقبال الشعبي على المشاركة في المواعيد السياسية المقبلة سيكون حاسماً في التأكيد على شرعية الإصلاحات التي يقودها الرئيس،والتي تجد مساندة شعبية واسعة مقابل تحركات فاشلة لتيار الإسلام السياسي . واعتبر عضو الهيئة التسييرية لمنظمة «أنا يقظ» غير الحكومية مهاب قروي أنه لم يعد أمام الهيئة الانتخابية متسع من الوقت خصوصاً في تحضير الإجراءات اللوجستية والجاهزية لمضمون الاستفتاء في حد ذاته، فيما قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنّ تركيبة الهيئة الجديدة تضم كفاءات عالية وذات تجربة، خصوصاً في ما يتعلّق بالعملية الانتخابية وكذلك كفاءات قضائية،مؤكداً حرص أعضاء الهيئة الجديدة على استقلاليتها

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