عاصفة الغبار تقتل 10 وتصيب المئات في سوريا والعراق

المصدر: عواصم - وكالات

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قتلت عاصفة الغبار 10 سوريين وأصابت المئات بالاختناق في سوريا والعراق، وأوقفت حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتاً. وأفادت مصادر طبية سورية بوفاة 10 أشخاص وإصابة المئات بحالات اختناق وجروح جراء عاصفة الغبار التي ضربت مناطق شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر طبية في مناطق شمال شرقي سوريا «تسببت العاصفة الغبارية التي شهدتها محافظات دير الزور والرقة والحسكة ليل الأحد بوفاة 10 أشخاص أغلبهم في محافظة دير الزور وبينهم ثلاثة أطفال». وأكدت المصادر أن المستشفيات والمراكز الطبية في عموم مناطق شرقي سوريا استقبلت أكثر من 500 إصابة.

وأكد مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا أن العاصفة الغبارية والمطرية أدت إلى أضرار مادية كبيرة في المحاصيل الزراعية، كما أدت إلى انهيار جدران منازل في الرقة ودير الزور وانهيار أبراج كهرباء في محافظة الحسكة.

في العراق

وفي العراق، أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس، ودخل نحو 4 آلاف شخص المستشفيات، بسبب عاصفة ترابية جديدة. وفي مشهد بدأ العراقيون يعتادون رؤيته، غطّت طبقات الرمال الصفراء المباني والسيارات المركونة في الشوارع وأثاث المنازل. وأعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن عدد حالات الاختناق بلغ 4 آلاف، «جميعها تلقت الرعاية الصحية اللازمة».

واستقبل مستشفى الشيخ زايد في بغداد منذ فجر أمس 75 مريضاً جاؤوا لتلقي الأوكسجين، كما قال المسؤول في قسم الطوارئ طالب عبدالمنعم نجم. وأوضح «أغلب الحالات المسجلة لمرضى كبار في السن يعانون أمراضاً مزمنة كأمراض القلب». واستقبل مستشفى الكندي في بغداد نحو 70 حالة اختناق.

وقرر مطار بغداد استئناف رحلاته الجوية، بعد تعليقها بسبب «وصول مدى الرؤية إلى 300 متر» فقط. وعلّقت رحلات مطار النجف جنوباً، والسليمانية في إقليم كردستان في الشمال. كما علّقت سبع محافظات الدوام الرسمي في الإدارات العامة، باستثناء دوائر الصحة، ولا سيما في بغداد وفي الديوانية جنوباً وديالى وكركوك في الشمال. وكذلك أغلقت كل مدارس البلاد وأرجئت امتحاناتها حتى اليوم، فضلاً عن إرجاء الامتحانات الجامعية التي كانت مقررةً أمس.

مطار الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أمس، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتاً بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي القول إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية، مضيفاً إنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

وأفاد الجلوي بأن البلاد تتأثر بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة.

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