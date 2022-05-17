إقلاع أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن

المصدر: عدن - البيان

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أقلعت أولى الرحلات التجارية من مطار صنعاء، أمس، حاملة 151 مسافراً إلى الأردن، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وذلك بموجب اتفاق الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، فيما تتركز الجهود حالياً على فك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز منذ سبعة أعوام، باعتباره البند الرابع في اتفاق الهدنة، وقد طالبت باريس الحوثيين بخطوة ملموسة نحو السلام.

وتأتي هذه الرحلة بعد جهود كبيرة بذلها المبعوث الأممي لليمن، وبدعم من تحالف دعم الشرعية، وتسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية لتجاوز العراقيل التي وضعها الحوثيون لإعاقة تشغيل مطار صنعاء، والبدء بإطلاق رحلات تجارية، بواقع رحلتين من مطار صنعاء، إلى كل من عمّان والقاهرة.

وقالت مصادر ملاحية في مطار صنعاء، إن أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، أقلعت من المطار إلى الأردن، وستنتظم الرحلات إلى مطار عمان كل يوم اثنين وأربعاء، فيما ذكرت مصادر حكومية لـ «البيان»، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع السلطات المصرية، للقبول بحمل الطائرات المتجهة من مطار صنعاء، ركاب لديهم وثائق سفر صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين. وتوقعت المصادر أن يحدث تقدم في هذه الاتصالات التي تقودها الأمم المتحدة، وأن يتم تسيير أولى الرحلات إلى مصر الأسبوع المقبل.

ورحَّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بانطلاق أول رحلة من مطار صنعاء، وأعرب عن امتنانه للمملكة الأردنية، لدعمها القيّم، وتعاون الحكومة اليمنية البنّاء في تيسير الرحلة. وأضاف في تصريح وزعه مكتبه، أن إحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز أمر أساسي.

كما ورحب الاتحاد الأوروبي بتسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء، ودعا الأطراف لمواصلة المشاركة البناءة مع الأمم المتحدة وبدء المفاوضات لإعادة فتح الطرق، لا سيما إلى تعز.

خطوة ملموسة

وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن، إن الوقت قد حان لرؤية الحوثيين، يخطون خطوة أولى ملموسة لصالح السلام، وإعادةِ فتح الطرق في تعز من دون تأخير. وأكدت في تغريدة على «تويتر»، دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي للحفاظ على الهدنة واستئنافِ العملية السياسية.

ورحبت الولايات المتحدة باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء واليمن وعمان في الأردن. وقال البيت الأبيض في بيان: «هذه هي أولى الرحلات الجوية التجارية من صنعاء منذ عام 2016، وهي توضح الفوائد المستمرة للشعب اليمني من الهدنة، مضيفة أن اليمن «يشهد اليوم أهدأ فترة له منذ بدء الحرب، وتعد هذه الرحلات الجوية، خطوة مهمة في زيادة تحسين حياة وفرص الشعب اليمني»، حسبما نقل موقع «العربية.نت».

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