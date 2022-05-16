منذ 6 سنوات.. أول طائرة يمنية تغادر صنعاء إلى الأردن بموجب الهدنة الأممية "فيديو"

المصدر: البيان

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أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية الإثنين من صنعاء، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية .

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في مطار صنعاء أن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية تنقل حوالى مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.



غادرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية، في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، مطار صنعاء في أول رحلة لها إلى العاصمة الأردنية عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية الانسانية وعلى متنها نحو 126 راكبا من المرضي ذوي الحالات الحرجة.

وتأتي هذه الرحلة بعد جهودة كبيرة بذلها المبعوث الأممي وبدعم من تحالف دعم الشرعية وتسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي لاعاقة تشغيل مطار صنعاء والبدء باطلاق رحلات تجارية بواقع رحلتين من مطار صنعاء الى كل من القاهرة وعمان وفق العربية نت.

ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة من عمّان الى صنعاء في وقت لاحق اليوم.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أعلن السبت عن إعادة جدولة انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، لليوم.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه بعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء.

كما شدد على أن تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد سيبقى هم الحكومة الأول.

جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على السماح بتسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات سفر صادرة عن ميليشيا الحوثي.

منذ 6 سنوات.. أول طائرة يمنية تغادر صنعاء إلى الأردن بموجب الهدنة الأمميةhttps://t.co/wau5hCEwmy#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BSEyfdexGU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 16, 2022

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