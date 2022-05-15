هل تحبط تركيا انضمام فنلندا والسويد لـ «الناتو»؟

المصدر: دبي- البيان

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تبدو تركيا حجر عثرة حالياً أمام انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، ما قد يهدد إظهار الحلف لوحدته في تعاملاته مع روسيا. وتقول أنقرة إنّ غالبية الشعب التركي ضد انضمام فنلندا والسويد للحلف، لكنها تتهم هاتين الدولتين بإيواء أعضاء من الأكراد تعتبرهم أنقرة «إرهابيين»، الأمر الذي يجعل هذه المسألة السبب الحقيقي للموقف التركي.

وقالت تركيا، إنها لن توافق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو إلا بعد استيفاء شروط معينة، ودعت حلفاءها في «الناتو» إلى دعم معركتها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، خلال اجتماع لوزراء خارجية الحلف في برلين، اليوم الأحد، بينما انتقدت أيضاً العديد من الدول الأعضاء لتقييدها صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب قتالها ضد هاتين الجماعتين.

وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قال: «إنّ الرأي العام التركي يعارض قبول السويد وفنلندا في الحلف»، مضيفاً: «إنهم (الأتراك) يدعوننا إلى منع ذلك»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية. وأعرب تشاووش أوغلو، السبت، عن اعتراضات تركيا على انضمام البلدين، مشيراً إلى منح فنلندا والسويد اللجوء لمختلف المنفيين الأكراد ودعم «المنظمات الإرهابية».

وتأتي مطالب تركيا بدعم الحلف في وقت أعلن رئيس فنلندا ورئيس وزرائها أن البلاد ستتقدم بطلب رسمي لنيل عضوية الحلف اليوم الأحد. ومن المتوقع أن تعلن السويد قرارها بالانضمام إلى التحالف في الأيام المقبلة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم: «إن الحلف سيتعزز بانضمام فنلندا والسويد». وأعربت عن دعمها لعملية العضوية المعجلة، وحذرت من أن تستغرق العملية وقتاً طويلاً في هذه «اللحظة التاريخية الخاصة حقاً لهاتين الدولتين».

أكراد تركيا

صرحت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، أن فنلندا والسويد لم تتوصلا إلى أي اتفاق مع تركيا حتى الآن بشأن احتمال عضوية هاتين الدولتين في «الناتو». وفي تعليقها على نتائج لقائها، إلى جانب نظيرها الفنلندي، بيكا خآفيستو، مع نظريهما التركي، جاويش أوغلو، على هامش اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية دول الحلف، السبت ببرلين، قالت ليندي لقناة «SVT»: «لدينا مواقف مختلفة، لكننا أفهمنا بأننا نعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ومثل العديد من شركائنا في الحلف نجري أيضاً مباحثات مع المنظمات الكردية الأخرى التي تعتقد أن كل الأكراد في شمال شرق سوريا ينتمون إلى منظمة واحدة. نحن لا نعتقد ذلك ولا تعتقده الولايات المتحدة وغيرها».

وأضافت، أن «الدبلوماسيين سيواصلون الحوار بهذا الشأن»، حسبما نقلت «روسيا اليوم».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن أنقرة لا تعتبر احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو» إيجابياً، لأن «الدول الإسكندنافية هي بيت ضيافة للمنظمات الإرهابية»، حسب قوله.

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