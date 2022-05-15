غداً أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى الأردن

المصدر: عدن - البيان

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أكدت مصادر حكومية وأخرى أممية، لـ «البيان»، أن أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى الأردن، ستقلع غداً الاثنين، بعد ستة أعوام من توقفها بسبب الحرب.

وأوضحت أن كل الترتيبات استكملت لإقلاع أول رحلة من مطار صنعاء، إلى العاصمة الأردنية، للمرة الأولى منذ توقف هذا النوع من الرحلات في عام 2016، بسبب الحرب، وسيطرة ميليشيا الحوثي على المطار، واستخدامه لأغراض عسكرية، حيث ستحمل أول طائرة نحو مئة وخمسين من الركاب، معظمهم من المرضى. وبعد أن تجاوزت الحكومة عن حمل بعضهم جوازات سفر صادرة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

موافقة

وذكرت المصادر لـ «البيان»، أن السلطات الأردنية من جهتها، أكدت موافقتها، وأنها أعطت كل التراخيص اللازمة للرحلة، وأن التحالف، ومعه مكتب مبعوث الأمم المتحدة، على تواصل مع السلطات المصرية، للحصول على موافقتها بشأن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إذ إن القاهرة، والتي سبق أن وافقت على استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، إلا أنها لم ترد حتى الآن على الطلب الأممي بشأن السماح لحاملي وثائق سفر صادرة من سلطة الحوثيين بدخول البلاد.

نجاة

إلى ذلك، نجا قائد عسكري يمني كبير، من هجوم إرهابي، استهدف موكبه بسيارة مفخخة، انفجرت عند مروره في شارع رئيس بمدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، في حادثة، أكدت السلطات أن الهدف منها إظهار المدينة بأنها غير آمنة، بعد إتمام عملية انتقال السلطة، وتشكيل مجلس رئاسي جديد.

وذكر مصدر في شرطة عدن لـ «البيان»، أن رئيس العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء صالح علي حسن، نجا من محاولة اغتيال، حيث استهدف موكبه من خلال سيارة متوقفة على الشارع الرئيس في مديرية المعلا قرب ميناء عدن، وتم تفجيرها عن بعد، حيث احترقت السيارة المفخخة بالكامل، بينما تضررت سيارة القائد العسكري المدرعة، لكن ركابها لم يصابوا بأذى، نتيجة العملية التي يعتقد أن ميليشيا الحوثي تقف وراءها، بهدف إقلاق الأمن، بعد نجاح عملية انتقال السلطة، وتشكيل المجلس الرئاسي، وعودة مؤسسات الدولة إلى المدينة.

ووفق ما ذكره المصدر، فإن الانفجار أحدث أضراراً محدودة في البنايات القريبة من المباني السكنية والمتاجر القريبة، حيث يعد الشارع من أبرز الشوارع التجارية في المدينة، ولا تتوقف فيه الحركة على مدار الساعة، وكان اللواء حسن، بعدما نجا قبل نحو عامين من الهجوم الذي نفذاه ميليشيا الحوثي، واستهدف احتفالاً عسكرياً في قاعدة العند بمحافظة لحج، بينما قتل آخرون، بينهم رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية.

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