بدعوة من أردوغان.. الرئيس الجزائري يبدأ اليوم زيارة إلى تركيا

المصدر: البيان

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يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى تركيا لإجراء مباحثات بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أمس السبت.

وقال البيان: "يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غدا، في زيارة دولة إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام"، موضحا أن زيارة تبون تأتي استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح البيان أن تبون سيجري محادثات مع الرئيس التركي حول "العلاقات الثنائية وسبل دعمها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم نهاية العام 2019.

وكان أردوغان أول رئيس يزور الجزائر، عقب انتخاب تبون رئيسا للبلاد، في يناير 2020.

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