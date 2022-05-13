مؤتمر بروكسل يبرز دور الإمارات في دعم مستقبل سوريا

المصدر: بروكسل- وام

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شاركت سفارة دولة الإمارات في بروكسل، في فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر بروكسل حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، بهدف مواصلة دعم الشعب السوري، في ظل استمرار تداعيات جائحة «كوفيد 19»، والتحديات، والتي فاقمت من شدة الاحتياجات الإنسانية، وذلك بمشاركة ممثلين من 55 دولة، و22 منظمة دولية.

وتناول المؤتمر في دورته الحالية القضايا والمواضيع الأكثر أهمية، التي تؤثر في الشعب السوري، والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وحشد الدعم الدولي للاستجابة للخطة الإنسانية.

دور الإمارات

وتم تسليط الضوء على الدور الذي قامت به دولة الإمارات على مدار أكثر من 10 سنوات ماضية، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية التي بلغت ما يزيد على 1.11 مليار دولار أمريكي، للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل بلاده وخارجه، في كل من الأردن ولبنان والعراق، فضلاً عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 23.4 مليون دولار أمريكي، في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، لدعم برامج إعادة الاستقرار في الداخل، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المخيمات للاجئين السوريين في الأردن والعراق واليونان، ومنها المخيم (الإماراتي-الأردني) للاجئين بمريجيب الفهود، في المملكة الأردنية الهاشمية، وتوفير جميع المتطلبات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها من الخدمات.

تعهد

يذكر أن المجتمع الدولي في بروكسل تعهد بتقديم المزيد من الدعم المالي المخصص السوريين في الداخل وفي دول الجوار، وذلك بعد يومين من الاجتماعات التي حضرها ممثلون عن 55 دولة.

وبلغت قيمة الأموال المقدمة نحو 6.7 مليارات دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن العام الماضي، الذي تعهد فيه المانحون بتقديم 6.4 مليار دولار، مخصصة للسوريين في الداخل وللحكومات التي تستضيف اللاجئين السوريين في دول الجوار.

حل سياسي

في الاثناء، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، مواصلة حث المجتمع الدولي على الإبقاء على ديمومة جهوده الرامية لدعم الشعب السوري والدفع نحو التوصل إلى حل سياسي من شأنه إنهاء الأزمة في سوريا، وفق قرار مجلس الأمن 2254، فيما تعهدت الدول المانحة بتقديم 6.4 مليارات يورو لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.

حشد المجتمع الدولي

تهدف مؤتمرات بروكسل إلى مواصلة دعم الشعب السوري في بلده والمنطقة، وحشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للقضية السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحسب الاتحاد الأوروبي.

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