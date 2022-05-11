الجيش المصري يوجه عدة ضربات للعناصر الإرهابية بشمال سيناء

المصدر: البيان

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في إطار عمليات تمشيط واسعة النطاق، يواصل الجيش المصري ضرباته في مناطق رفح والشيخ زويد لملاحقة كافة العناصر المسلحة.

وأكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، على صفحته في فيسبوك أنه انطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة المصرية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجاري وحتى اليوم، وثأراً لدماء الشهداء تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية.

وأضاف أن القوات الجوية قامت يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل (9) عناصر تكفيرية.

وقال "نجحت القوات المسلحة المصرية في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم الحادي عشر من مايو وواصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل (7) عناصر تكفيرية".

ونوه المتحدث باسم الجيش المصري "كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل (7) عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم لذويهم حال التعرف عليهم".

وذكر أنه "نتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و(4) جنود كما أصيب جنديان آخرين".

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