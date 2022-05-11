ميقاتي يدعو اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية

المصدر: د ب ا

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دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل، معتبراً أن الاقتراع حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه أو التردد في القيام به.

وقال ميقاتي، في تصريحات صحفية اليوم "إن اللبنانيين على مختلف الأراضي اللبنانية مدعوون يوم الأحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا بنجاح الأسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر ولبنان المقيم".

واعتبر أن "الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه أو التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين في الدرجة الأولى أن يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم".

ورأى أن " هذا هو المعبر الطبيعي للتغيير الذي يريده اللبنانيون بغض النظر عن الأشخاص والانتماءات".

وأضاف "إن الحكومة عبر وزارة الداخلية، اتخذت، في لبنان كل الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الاساسي مناطا بالمواطنين عبر الإقبال على الصناديق والإدلاء بأصواتهم، لكي يكون اقتراعهم ترجمة عملانية لآرائهم وتطلعاتهم".

وتابع ميقاتي "فلنقدم على الاقتراع، وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديمقراطية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين".

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