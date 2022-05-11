مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة /51 عاما/ برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت الوزارة عن استشهاد أبو عاقلة بعد وقت قصير من إصابتها الحرجة بعد أن تعرضت للإصابة برصاصة في الرأس.

كما أعلنت الوزارة عن إصابة الصحفي علي السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدداً من المواطنين والطواقم الصحفية أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي وبينهم إصابات خطيرة بعد اقتحام مخيم جنين.

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