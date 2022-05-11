بوتين يدعو تبون لزيارة روسيا

المصدر: البيان

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نقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوته لزيارة روسيا الاتحادية.

وقال لافروف خلال لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الجزائر: "بادئ ذي بدء، أود أن أنقل لكم تحيات الرئيس بوتين. لقد أجريتم (بوتين وتبون) محادثة جيدة عبر الهاتف منذ وقت ليس ببعيد. يتذكر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) بحرارة هذا الاتصال ويتطلع إلى اجتماع شخصي. طلب مني تأكيد دعوتكم لزيارة روسيا"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية

وشدد لافروف على أن الجانب الروسي لا يتخلى أبدا عن المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الودية مع الشركاء.

بدوره، أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أن "روسيا تظل صديقة كبيرة للجزائر" وأن الجزائر لا تزال ملتزمة بالمواقف المعلنة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات أدلى بها لافروف للصحافة عقب اللقاء قال فيها: "بناء على حرصنا لتطوير العلاقات في المجال السياسي والتعاون الاقتصادي والعسكري والإنساني، أكدنا لسيادة الرئيس تبون دعوة الرئيس بوتين ليقوم بزيارة الى موسكو".

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الخارجية الروسي، في مقر رئاسة الجمهورية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز خلف.

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