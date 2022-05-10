رسالة دعم أمريكية للحوار الليبي بالقاهرة

المصدر: (دبي - البيان)

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وجهت واشنطن رسالة بشأن المشاورات الليبية في القاهرة، فيما أرجأ البرلمان الليبي أعماله إلى اليوم، لبحث المسار الدستوري. وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، في بيان، إن مجلس النواب ناقش في جلسته مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد، مشيراً إلى أنه تم إحالة مشروع الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط بالمجلس.

وأكد المتحدث، أن الجلسة أرجئت إلى اليوم، لمناقشة ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال. واستضافت العاصمة المصرية القاهرة الجولة الأولى من مشاورات سياسية بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، في أبريل وعلقت أعمالها على أن تعقد الجولة الثانية من المشاورات في 15 مايو الجاري.

واستبقت القاهرة لقاءات تلك اللجنة، بعقد اجتماعات مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ورئيس المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، بهدف تذليل الخلافات بين المجلسين وتمهيد الطريق لإنجاح أعمال اللجنة. وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، فإن السفير ريتشارد نورلاند، أكد خلال لقائه رئيس ما يعرف بـ«الأعلى للدولة» خالد المشري في القاهرة، ضرورة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون.

وقال البيان، إن نورلاند، شدد على ضرورة اتفاق المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل على وضع القاعدة الدستورية.

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