السعودية تحذر رعاياها من السفر إلى سريلانكا

المصدر: البيان

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دعت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا السعوديين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما طالبت المقيمين والموجودين في أرجاء سريلانكا بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، حسب موقع "سبق".

وأشارت السفارة إلى أن ذلك يأتي نظراً للاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها سريلانكا، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في العاصمة كولومبو.

ودعت السفارة السعودية إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية، والاتصال على هاتف شؤون السعوديين في الحالات الطارئة 0094722229966 هاتف السفارة 0094112682087

وكان 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 150 آخرون خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة اليوم في سريلانكا. وتستمر الاحتجاجات في البلاد منذ أبريل، بسبب سخط السكان من الأزمة الاقتصادية ونقص الوقود.

وفرضت السلطات اليوم حظر تجول وأعلنت حالة الطوارئ، فيما أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء بعث رسالة استقالة إلى رئيس البلاد.

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