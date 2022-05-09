العراق: عقود لاستيراد أسلحة أمريكية وفرنسية

المصدر: بغداد - وكالات

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نقلت وكالة الأنباء العراقية، أمس، نقلاً عن قائد عسكري كبير قوله «إن وزارة الدفاع أبرمت عقوداً مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز المدفعية».

وأضاف: «إن أسلحة المدفعية بعيدة المدى أثبتت فاعليتها في محاربة تنظيم داعش أخيراً، وأن استيراد مدافع جديدة جزء من اتفاقات مع دول أوروبية».

ولم يوضح التقرير أنواع الأسلحة ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن العقود.

يأتي هذا فيما أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على قيادات في تنظيم داعش بعملية أمنية في العاصمة بغداد.

وقالت، في بيان إنه «بجهد استخباري مميز وبمتابعة استمرت لعدة أيام استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة ومقاطعة المعلومات مع الاعترافات من قبل الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة من الإرهابيين البارزين ضمن صفوف داعش الإرهابي».

وأضاف البيان، أنه «من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذهم عمليات إرهابية في محافظة الأنبار وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والعراقيين قبل وبعد عمليات التحرير وكذلك من المشتركين بالعمليات الإرهابية بمحافظة الرقة السورية».

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