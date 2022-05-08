السيسي يُوجه باستكمال تطهير مناطق شمال سيناء من العناصر الإرهابية التكفيرية

المصدر: وكالات

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من الإرهاب، بعد يوم من هجوم دام أسفر عن استشهاد 11 عسكرياً مصرياً في المنطقة الواقعة شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عُقد صباح اليوم الأحد.

واستعرض الاجتماع تداعيات الحادث الذي استهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها.

ووجه الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله.

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