حقيقة حرمان طلاب الجامعات في مصر من أداء الامتحانات لعدم سداد المصروفات

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات، حسبما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأشارت إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص دعم لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات، سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد عدم إمكانية السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات المصرية 2022 خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وجارٍ الإعداد لجداول الامتحانات، تمهيداً لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتأكيد ضرورة الحصول على لقاح كورونا.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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