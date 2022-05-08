الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في غرب سيناء

المصدر: وام

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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الإرهابي على محطة مياه شرق السويس في سيناء المصرية.

وأكد الأمين العام - في بيان - مجدداً دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الارهاب واستئصال جذوره.

وطالب الأمين العام بضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.

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