السيسي يؤكد الإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب

المصدر: البيان

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب، عقب إحباط الهجوم الإرهابي على محطة رفع مياه شرقي قناة السويس الذي استشهد خلاله ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد اليوم.

وأوضح السيسي، اليوم، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن أبناء مصر المخلصين ما زالوا يلبون نداء وطنهم بكل شجاعة وتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن.

وشدد على أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء مصر وقواتها المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وتقدم الرئيس المصري لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وداعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

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