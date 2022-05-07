البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مصر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

دان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق قناة السويس بجمهورية مصر العربية، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود مصريين، وإصابة 5 أفراد آخرين.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي يقوم بها رجال القوات المسلحة المصرية البواسل في مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مثمناً التضحيات الغالية التي يقدمها أبناء الجيش المصري من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وحفظ أمنه واستقراره.

وأعرب رئيس البرلمان العربي - في بيان إصدره اليوم - عن خالص تعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية والشعب المصري في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع مصر فيما تتخذه من إجراءات حفاظاً على أمنها واستقرارها، مشدداً على رفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف شريان مهماً من شرايين النقل والملاحة في العالم، والذي يعتبر أحد أكثر الممرات المائية استخداماً على مستوى العالم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز