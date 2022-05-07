الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي في غرب سيناء

المصدر: وام

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دان الأزهر الشريف بأشدِّ العبارات الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأكد الأزهر - في بيان أصدره اليوم - وقوف المصريين صفاً واحداً مع أبطال من جنود وضباطِ القوات المسلحة والشرطة الباسلة، في الحرب ضد هذا الإرهاب الخبيث، مجدداً دعمَه للجهود التي تقوم بها قوَّات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، داعياً المولى أن يكلِّل هذه الجهود بالتوفيق واجتثاث هذا الإرهاب من جذوره.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي، سائلاً المولى، عزَّ وجلَّ، أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنَهم فسيح جناته، وأن يربطَ على قلوب أمهاتهم، ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروهٍ وسوءٍ.

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