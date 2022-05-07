وزير الأوقاف المصري يوضح الحكمة من قِصر مدة خطبة الجمعة

المصدر: البيان

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أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، الحكمة من قِصر مدة خطبة الجمعة.

وقال جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة القناة الأولى المصرية، إن قِصر مدة خطبة الجمعة له بعد شرعي وفقهي، مشيراً إلى أن أطول خطبة وصلت إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبة حجة الوادع وكانت مدتها نحو 8 أو 10 دقائق.

وأضاف أن وزارة الأوقاف المصرية سجلت عدداً كبيراً جداً من الُخطب وكلها في حدود 10 دقائق، لافتاً إلى أنها وافية بالموضوع.

وكشف أن هناك خواطر دعوية تسجل للإذاعة القرآن الكريم ما بين دقيقتين لثلاث دقائق وهي أيضاً وافية بالموضوع.

وأكد أن مهمة الوزارة هي رفع مستوى الأئمة وتأهيلهم ليكون لديهم القدرة على الإيجاز، موضحاً أن المستمعين لخطبة الجمعة بهم الضعيف والمريض، ومن يرد التزود بالعلم فهناك درس يومي بعد صلاة العصر ودرس بعد صلاة العشاء، وأن التوسع في الدروس يكون حسب كل مسجد وكل منطقة.

وأردف أن المصلين يوم الجمعة يرتبط خروجهم من المسجد بانتهاء الخطيب من الخطبة والصلاة، لكن في الدرس الذي يكون بعد صلاة العصر يستطيع الشخص الخروج من المسجد في أي وقت إذا أطال الخطيب.

يُذكر أن وزارة الأوقاف المصرية أصدرت بياناً بعودة فتح المساجد كما كانت قبل جائحة كورونا (كوفيد 19).

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