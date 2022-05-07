المغرب يوقف «داعشياً» خطّط لتنفيذ هجوم إرهابي

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، أنها أوقفت شخصاً يشتبه في موالاته لتنظيم داعش، وتورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي، وذلك بتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «أف. بي. آي».

وقال المكتب المركزي للبحوث القضائية في بيان، إنه تمكن من توقيف شخص موالٍ لتنظيم داعش الإرهابي، للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، وذلك بمدينة بركان شرقي البلاد. وأوضح البيان، أنه جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي، انطلاقاً من بحوث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف المصدر، إن المشتبه به (37 عاماً) كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تستهدف استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر المتشدد، بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية. ويأتي هذا الإعلان قبل بضعة أيام من انعقاد اجتماع التحالف المناهض لتنظيم داعش في مراكش الأسبوع المقبل، برئاسة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، أعلنت عن عملية مماثلة أواخر العام الماضي، أسفرت عن إحباط هجوم إرهابي، كان يخطط له مغربي يشتبه في موالاته لتنظيم داعش، وذلك بتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر، توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم داعش، إذ فاق عدد الخلايا التي تم تفكيكها ألفين منذ 2002، مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق بيانات رسمية.

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