المصدر: البيان

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كشفت وزارة الأوقاف المصرية حقيقة تنظيم زيارات إلى مقام الحسين وغرفة المقتنيات النبوية في مصر.

وأوضحت الوزارة أنها لم تُصدر أي تعليمات بشأن ذلك، مشيرةً إلى أن الأمر مطروح للدراسة حالياً.

وقالت، في بيان نشره أمس موقع «المصري اليوم»، إنه «لم يصدر عن الأوقاف أي تعليمات بشأن تنظيم زيارة مقام الإمام الحسين أو غرفة المقتنيات النبوية الشريفة».

وأضافت: «سيعلن عن ذلك في حينه عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء عودة فتح المقامات والأضرحة».

وتابعت: «سيتم عرض ذلك على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء لعودة فتح المقامات والأضرحة في أقرب اجتماع لها».

يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح، خلال شهر رمضان المبارك، مسجد الحسين بعد أعمال تجديد شاملة.

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