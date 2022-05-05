قتلى وجرحى بسبب نزاع عشائري في جنوب العراق

المصدر: (الكوت - أ.ف.ب)

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قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 10 بجروح، في مواجهات مسلحة بين أبناء عشيرة واحدة في جنوب العراق على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية، كما أفادت مصادر أمنية وطبية لفرانس برس.

وتعدّ النزاعات العشائرية أمراً شائعاً لا سيما في جنوب العراق، حيث يهمين السلاح المتفلت وتسود الأعراف العشائرية. وقد يدوم بعضها لعشرات السنين في بلد ينتشر فيه الفساد على نطاق واسع وتكثر فيه المشكلات السياسية والعشائرية.

وأفاد مصدر أمني بـ«سقوط ثمانية قتلى في النزاع العشائري الذي اندلع جنوب مدينة العمارة»، وكانت الاشتباكات مستمرة حتى مساء أمس.

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