البحر يجرف 24 جثة لمهاجرين نحو الشواطئ التونسية

المصدر: (تونس - أ.ف.ب )

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جرفت مياه البحر 24 جثة تعود لمهاجرين من بينهم أطفال ونساء إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس مراد التركي أمس، إنه وفي الفترة الممتدة بين 22 و30 أبريل الماضي غرقت أربعة قوارب لمهاجرين انطلقوا من محافظة صفاقس، مؤكداً وفاة 24 مهاجراً وإنقاذ 97 آخرين. ولم يبين الناطق الرسمي باسم المحكمة عدد الأطفال والنساء الذين لقوا حتفهم خلال محاولة هجرة غير قانونية تجاه السواحل الإيطالية.

وأكد التركي أن المشارح استقبلت في الأشهر الأخيرة 92 جثة لمهاجرين من جنسيات أفريقيا، جنوب الصحراء، من بينها أربعون جثة «متراصة على الأرض».

وأضاف المسؤول «لم يعد هناك مكان» في المقبرة للمهاجرين في منطقة صفاقس. ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا العام الماضي، مقارنة بنحو 95 ألفاً في العام السابق، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وهناك نحو ألفي مهاجر في عداد المفقودين أو غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في العام ذاته مقارنة بـ:1401 العام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

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