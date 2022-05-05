الجيش اليمني: ملتزمون بالهدنة

المصدر: (عدن - البيان، وكالات )

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة في اليمن صغير بن عزيز، التزام قواته بالهدنة، ووجه خلال زيارة المنطقة العسكرية السابعة، قوات المنطقة بالبقاء في حالة جاهزية والاستعداد الكامل لخوض المعركة المقبلة.

على صعيد منفصل حذرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، المدنيين في المحافظة من الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب. وقالت إن الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب تشكل تهديداً في أجزاء كثيرة من محافظة الحديدة على الساحل الغربي اليمني.

وفي بيان وزعته البعثة طالبت فيه سكان الحديدة وزوارها خلال إجازة عيد الفطر بتوخي الحذر للحد من خطر الإصابة أو حتى الموت بسبب هذه الأشياء الفتاكة. كما دعتهم إلى عدم دخول المباني المدمرة أو المتضررة من الحرب، خشية تعرضهم للأذى جراء الألغام.

وأدت الألغام في المحافظة إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح. كما وثقت تقارير حقوقية مقتل ما يقارب 2000 مدني جراء انفجار الألغام.

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