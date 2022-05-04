قانون مصري يمنح المرأة العاملة مزايا لم تكتسبها من قبل

المصدر: البيان

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منح قانون مصري جديد المرأة مزايا لم تكتسبها من قبل.

وقدَّم مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من خلال مشروع قانون العمل الذي وافق عليه نهائياً، عدداً من المكتسبات لدعم المرأة لم تتوافر لها خلال القانون القديم، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

واشتمل القانون الجديد على نص يعطي المرأة العاملة إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها خلال ثلاث فترات طوال فترة خدمتها.

ونصت المادة 53 من مشروع القانون على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر الحق في الحصــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وحظرت المادة 51 فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ولفتت إلى أن لصاحب العمل حرمان المرأة من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وأوضحت المادة 52 أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وأشار القانون إلى أنه يتم احتساب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

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