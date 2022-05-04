المجر ترفض اقتراح الاتحاد الاوروبي حول حظر النفط الروسي "بشكله الحالي"

المصدر: أ ف ب

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رفضت المجر الأربعاء مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي "بشكله الحالي" معتبرة أن من شأن ذلك أن "يدمر تماما" أمن إمدادات الطاقة لديها.

وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو في رسالة بالفيديو على فيسبوك إن المقترح "لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه".

ويقضي اقتراح الاتحاد الأوروبي بحظر الخام الروسي تدريجيا على مدار الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام الحالي، لكن المجر وسلوفاكيا، وكلاهما تعتمدان بشدة على صادرات النفط الروسية، ستمددان مشترياتهما حتى نهاية العام 2023.

لكن سيارتو شدد على أن هذه الفترة التي تبلغ عاما واحدا ليست كافية. وقال إن "تسليم النفط الروسي الضروري لتشغيل المجر" سيمنع بدءا من نهاية العام المقبل".

والتقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال27 الأربعاء لمراجعة الخطة التي ستحتاج إلى موافقة بالإجماع قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأشار سيارتو إلى أن بودابست ستدعم الاقتراح إذ استُثني النفط الخام الذي يسلّم عبر خطوط الأنابيب من الحظر الأوروبي.

وأوضح "إنها ليست مسألة نقص إرادة سياسية أو نية أو توقيت، بل ببساطة هي واقع مادي وجغرافي وبنية تحتية".

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