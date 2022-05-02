«داعش» يصعّد هجماته في سوريا

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

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صعد تنظيم «داعش» الإرهابي من هجماته في سوريا وقرب الحدود مع العراق في إطار محاولات التنظيم لتوسيع مناطق النفوذ السابقة التي ما زالت تنتشر فيها الخلايا النائمة، بعد ما أطلق التنظيم شعار الانتقام لمقتل زعيمي التنظيم أبو إبراهيم القرشي وأبو حمزة القرشي، في فبراير الماضي.

وكثف التنظيم من هجماته في سوريا، حيث استهدف فلول داعش مراكز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في الحسكة ودير الزور، بينما شن هجمات على مواقع تابعة للجيش السوري في البادية، وسط تراجع الطيران الروسي الذي اعتاد تمشيط البادية، في الوقت الذي تخوض فيه روسيا حرباً في أوكرانيا.

وفي عملية جديدة لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، استهدف عناصر التنظيم آلية عسكرية تابعة لقسد على طريق دير الزور الحسكة، بينما كانت الدورية تقوم بجولة ميدانية بحثاً عن فلول التنظيم في المناطق الممتدة بين سوريا والعراق، وتزامن هذا الهجوم مع هجوم آخر في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، حيث استهدف عناصر التنظيم نقطة أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ووقعت اشتباكات بين الطرفين أدت إلى مقتل أحد عناصر قسد برصاص مهاجمين من تنظيم «داعش» الإرهابي.

حقل نفطي

وتأتي هذه الهجمات في ظل تقارير إعلامية أمريكية تؤكد أن التنظيم يتوسع في هجماته في مناطق شمال شرق سوريا، حيث سبق الهجومين السابقين هجماتٌ متفرقة للتنظيم في أرياف دير الزور الشرقية والغربية والشمالية، استهدفت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومواقع أخرى قريبة من قاعدة أمريكية في ريف دير الزور الشرقي قرب حقل العمر النفطي، حيث تتخذ القوات الأمريكية من هذا الحقل مقراً لها.

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