الملك سلمان: العيد فرصة لسمو الأخلاق والتآلف والتسامح

المصدر: الرياض - د.ب.أ

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن العيد فرصة لسمو الأخلاق والتآلف والتسامح.

وأعرب الملك سلمان في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر، وجهها إلى السعوديين والمقيمين في المملكة وعموم المسلمين في أنحاء العالم، وألقاها وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، عن تهنئته بحلول العيد.

وقال: «إن الله جعل العيد فرصة لسمو الأخلاق، والتآلف والتآخي والتسامح والعفو»، راجياً الله أن «يبهج به صدورنا، وأن يعيننا جميعاً لتحقيق مقاصده من إظهار السرور والفرح». وأضاف: «إن الشرف العظيم الذي ميّز الله بلادنا به، من خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وتقديم أرقى الخدمات لهم، هو مصدر فخر لنا جميعاً، نبذل من أجله الغالي والنفيس؛ أداءً للمسؤولية التي اصطفانا الله لها، واستشعاراً لقداسة هذا الواجب العظيم».

وأشار الملك سلمان إلى أنه «من فضل الله أن السعودية أعادت السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولقد سعدنا بتوفيق الله لأعداد كبيرة من المعتمرين، والمصلين، والزوار، الذين شرفهم بزيارة الحرمين الشريفين في رمضان المبارك»، حامداً الله الذي «وفقنا للعمل بأعلى مستويات المسؤولية، والجدية والابتكار، في مواجهة الجائحة، وتخفيف آثارها، مما آتى ثماره الإيجابية على معظم مناحي الحياة»، مرجعاً «الفضل لله أولاً، ثم للعاملين في القطاعات كافة، وللسعوديين والمقيمين، الذين أظهروا وعياً عالياً والتزاماً كبيراً، وسرعة استجابة للتوجيهات والتعليمات والإرشادات التي ارتبطت بالجائحة».

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