مصر والاكتفاء الذاتي من القمح

المصدر: إعداد - محمد خالد ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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تعمل مصر على عدة اتجاهات متزامنة من أجل تأمين مخزون استراتيجي مناسب من القمح، لا سيما في ضوء تداعيات الحرب الأوكرانية وما تمخض عنها من تأثيرات شديدة على إمدادات القمح، حيث تعتمد مصر على واردات القمح الروسي والأوكراني.



ومع سعي مصر لتنويع الشركاء التجاريين، فإنها تتبنى خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة تصل إلى 80 في المئة وفقاً لرؤية 2030.





3.65 ملايين فدان حجم المساحة المزروعة من القمح





220 ألف فدان من محصول القمح تم استصلاحها في توشكى والعوينات والفرافرة وعين دلة





مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط





550 ألف طن قمح حجم الإنتاجية المستهدفة للأراضي الجديدة





530 ألف فدان إضافية تتطلع مصر لاستصلاحها العام الجاري والمقبل





750 ألف فدان قمح خلال العام الجاري والمقبل بمتوسط إنتاجية يبلغ مليوني طن خلال المشروع





400 ألف فدان مستهدف إضافتها في المستقبل القريب بمنطقة الضبعة (ضمن مشروع الدلتا الجديدة)







المصادر: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية



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