البرهان: ملتزمون بالحوار الشامل

المصدر: الخرطوم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزام الحكومة الكامل بعملية الحوار السياسي للتوصل إلى توافق سياسي لإدارة متبقي الفترة الانتقالية.

وأكد خلال لقائه بمكتبه وفد المبعوثين الدوليين الذي ضم المبعوث البريطاني الخاص فيليب بارهام، والمبعوث الفرنسي الخاص فريدريك كلافير، وممثل الاتحاد الأوربي إنتي ويبر، والمبعوث الألماني ثورسنون هاتر، والمبعوث النرويجي أندري ستانسين، والمبعوث الأمريكي بيتر لورد، أكد ضرورة توافق السودانيين على صيغة لإدارة متبقي الفترة الانتقالية من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لإنجاح الفترة الانتقالية.

وقدم رئيس مجلس السيادة للمبعوثين الدوليين شرحاً وافياً لمجمل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإحداث توافق وطني، عبر مبادرات وطنية وإقليمية وأممية.

ودعا المبعوثين الدوليين إلى دعم وتشجيع الأحزاب السياسية وأطراف العملية السياسية في البلاد للوصول إلى توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها.

وأوضح مدير الإدارة الأوروبية بالإنابة بوزارة الخارجية السفير الرشيد البصيلي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الدعم الأوروبي في المجالات الاقتصادية المتعلقة بمعاش الناس، والإسهام بصورة قوية في إحداث اختراق في العملية السياسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز