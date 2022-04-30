تحركات دولية لتثبيت الهدنة في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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كثف الوسطاء الدوليون من تحركاتهم مع أطراف الصراع في اليمن بغرض تثبيت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وتمديدها، وبما يؤدي إلى استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز وفتح الطرق بين المحافظات.

وذكر السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم أن الوسطاء الدوليين يواصلون العمل مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، من أجل دفع الأطراف اليمنية لإنجاح الهدنة، وإيجاد حل للخلاف بين الحكومة والحوثيين حول جهة إصدار جوازات السفر للمغادرين عبر الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وفتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات لتخفيف معاناة المدنيين، وتمكينهم من حقهم في حرية التنقل.

متاعب

وفي اتصال عبر الفيديو مع منظمات غير حكومية يمنية أكد السفير البريطاني أن الوصول إلى مدينة تعز يستغرق الآن 10 ساعات، يتجرع خلالها المدنيون متاعب ومخاطر المرور عبر الطرق الجبلية، بعد أن كان الوصول إلى المدينة لا يستغرق بضع دقائق، ولهذا فإن حصار تعز ليس مقبولاً، وقال إن الهدنة القائمة الآن في اليمن «فرصة ذهبية»، وطالب أطراف النزاع بتنفيذ بنودها والتهيئة لسلام شامل ومستدام، كما حث هذه الأطراف على المضي في استكمال التفاهمات بشأن صفقة تبادل الأسرى، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية.

مشروع قرار

وكشف السفير البريطاني أن بلاده تعمل على مشروع قرار دولي بدلاً عن القرار 2216، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، لكنه اكتفى بالتأكيد على أن مجلس الأمن سيكون جاهزاً لإصدار القرار الجديد «عندما تكون هناك توافقات حول تسوية سياسية بين الأطراف اليمنية»، ورأى أن إشراك منظمات المجتمع المدني في مشاورات السلام سيكون له نتائج إيجابية، وأن مبعوث الأمم المتحدة لديه فكرة قوية وجيدة حول هذا الجانب، وسوف يبدأ الشهر المقبل بالنقاش معها وبلورة رؤيتها بشأن السلام في البلاد.

شروط

من جهته شدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، على جميع أطراف الصراع الالتزام بشروط الهدنة الأممية. وقال إنه من الأهمية تحويل الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار وعملية سلام شاملة، وأكد ضرورة فتح الطرق إلى مختلف المدن. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غوندبورغ أكد التزام أطراف النزاع اليمني بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وقال إن العمل جارٍ لاستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي، والتي تعثرت مطلع الأسبوع الجاري.

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