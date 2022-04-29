العراق.. إجراءات احترازية لمنع تسلل «داعش»

المصدر: بغداد - وكالات

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أعلن قادة أمنيون عراقيون، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود العراقية السورية، مؤكدين أن خطر بقايا تنظيم داعش لا يزال قائماً في بعض مناطق البلاد، لاسيما الصحراوية منها، ويشكل تهديداً لأرواح المواطنين وأمن البلاد، حيث تصدت قوة أمنية لهجوم داعشي بقضاء الحويجة الواقع جنوبي محافظة كركوك، وهجوم آخر في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. ودفع هذا التهديد بجهات حكومية لاتخاذ إجراءات أبرزها حفر خندق ونصب كاميرات على طول الحدود العراقية السورية، لاسيّما وأن أغلب الجماعات الإرهابية تأتي إلى العراق عن طريق تلك الحدود، وفق خبراء أمنيين أكدوا وجود بقايا تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية ومناطق شمال شرقي سوريا.

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