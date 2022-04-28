الرئيس السوري يقيل وزير الدفاع

المصدر: د ب ا

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أقال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس وزير الدفاع علي أيوب من منصبه وعين اللواء علي محمود عباس مكانه.

وقال بيان رئاسي سوري بث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية إن "الأسد عين اللواء علي محمود عباس بمنصب وزير للدفاع بعد أن كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان".

وهذه أول إقالة لوزير سوري منذ تعيين حكومة عرنوس بداية شهر أغسطس الماضي.

وشغل اللواء أيوب منصب وزير الدفاع في الحكومة السورية منذ الأول من يناير عام 2018.

يشار إلى أن اللواء عباس خامس وزير دفاع يتم تعيينه منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف شهر مارس 2011.

كانت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) قد نقلت أمس الأربعاء عن مصدر عسكري أن أربعة جنود لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء القصف الذي شنته إسرائيل على بعض النقاط في محيط دمشق ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وأفادت التقارير السورية بأن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ.

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