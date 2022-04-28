حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة، وفقاً لما جرى تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه تواصل مع وزارة الداخلية المصرية التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أن جميع شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها.

وشددت على أن الإجراءات المتبعة بكل المصالح الحكومية التي تستلزم تقديم شهادة ميلاد لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

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