رياح السلام تهب على اليمن

المصدر: عدن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

للمرة الأولى منذ بداية الحرب في اليمن، تغلبت دعوات السلام على خطاب الحرب، وأكدت مصادر سياسية، أن الوسطاء الإقليميين والأمم المتحدة حصلوا على موافقة أولية من طرفي الحرب بتمديد الهدنة التي يفترض أن تنتهي أواخر الشهر المقبل، في حين تستمر المناقشات بين الطرفين حول معالجة موضوع إصدار جوازات السفر للركاب المغادرين على الرحلات التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يناقش الوسطاء مع الجانبين تجاوز تلك العقبة التي تسببت في تأجيل بدء الرحلات التجارية مطلع الأسبوع الجاري من مطار صنعاء كما كان قد اتفق عليه من قبل.

محادثات شاملة

ووفق مصادر سياسية يمنية لـ«البيان»، فإن الجهود الإقليمية والأممية حققت تقدماً كبيراً في سبيل تمديد الهدنة التي بدأت مطلع الشهر الجاري، وكان يفترض أن تنتهي في أواخر مايو المقبل، إذ حصل الوسطاء على موافقة أولية على تمديد الهدنة، والذهاب نحو محادثات سلام شاملة، لكن المصادر لم توضح المدة الزمنية المقترحة للتمديد، . وقالت إن ذلك سيتم الإعلان عنه في ختام النقاشات المكثفة الجارية حالياً. وذكرت أن النقاشات شملت أيضاً قضايا سياسية وعسكرية وأمنية، من شأنها أن تمهد الطريق أمام استئناف المحادثات السياسية خلال فترة الهدنة، إلى جانب تفعيل آلية للرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار لمنع الخروقات التي تشهدها بعض الجبهات، وهي خطوة يمكن أن تدفع باتجاه وقف نهائي للقتال والذهاب لمناقشة الحلول السياسية، وفق المصادر.

وأكّدت المصادر، أنّ تحالف دعم الشرعية يلعب دوراً فاعلاً في الدفع بهذا الاتجاه وتشجيع الأطراف اليمنية على العودة إلى طاولة الحوار لمعالجة القضايا الخلافية، وصولاً إلى إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار.‎

مقترحات

وفيما تواصل الأمم المتحدة والتحالف، مساعدة الأطراف اليمنية على إيجاد معالجة لمشكلة إصدار جوازات السفر للسكان في مناطق سيطرة الحوثيين على متن الرحلات التجارية التي كانت ستنطلق من مطار صنعاء الأحد الماضي، وتأجلت بعد التعنّت الحوثي بالإصرار على جوازات سفر صادرة من سلطاتهم، قدمت الحكومة جملة من المقترحات قالت إنه بإمكانها معالجة هذه القضية، لكن لم يعرف بعد موقف الحوثيين من هذه المقترحات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الجانب الحكومة اقترح إنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدأ تشغيل المركز خلال عشرة أيام من الموافقة على المقترح، كما قدمت مقترحاً آخر ينص على أن تقوم هي بإصدار جوازات سفر للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق سيطرة الحوثيين، بغرض سرعة وتسهيل حصول اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على جوازات السفر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز