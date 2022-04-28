الرئيس العراقي يحذر من مخاطر تهدد بلاده

المصدر: (بغداد - وكالات)

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حذر الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، من مخاطر قال إنها تشكل تهديداً وجودياً لبلاده، تتمثل بالتغير المناخي وشح المياه، مشدداً على ضرورة أن يكون التصدي لها أولوية وطنية للعراق.

وفي سلسة تغريدات على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الرئيس صالح إلى أن «بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب في السماوة التي قال إنه يتذكر زيارته لها مع والده عندما كان يافعاً منبهراً بجمالها وبريقها، فإن جفافها أمر مؤسف وتذكير قاسٍ بخطر التغير المناخي الذي يشكّل تهديداً وجودياً لمستقبل العراق والمنطقة والعالم، ما يجعل التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية.

وأشار إلى أن عدد سكان العراق اليوم أكثر من 41 مليوناً، وسيكون 52 مليوناً بعد عشر سنوات، ستترافق مع زيادة الطلب على المياه، منوهاً بأن التصحر يؤثر على 39% من أراضي البلاد وشح المياه، ما يؤثر الآن سلباً على كل أنحاء العراق، وسيؤدي إلى فقدان خصوبة الأراضي الزراعية بسبب التملح.

كما شدد صالح على أن مبادرة إنعاش بلاد الرافدين التي طرحها منتصف العام الماضي، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يجب تفعيلها وتطويرها كإطار استراتيجي لبناء اقتصاد أخضر داعم.

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