بعد تجديد شامل.. افتتاح مسجد الحسين في مصر

المصدر: البيان

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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، مسجد الحسين بعد أعمال تجديد شاملة.

وذكر موقع "المصري اليوم" أن أعمال التجديد شملت المقصورة الجديدة للضريح.

وحضر حفل الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك محمد حسن، ممثل السلطان، في مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، إن تطوير المسجد يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة في تطوير المواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.

وأضاف راضي أنه في إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن سلطان البهرة له جهود مقدرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، فضلاً عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر.

وعقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة تحية مسجد سيدنا الحسين قام بقراءة الفاتحة أمام ضريح الإمام الحسين، ثم استمع إلى آيات من الذكر الحكيم.

وألقى مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في تطوير المساجد.

وقال سيف الدين: "إنني في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان الكريم، أشكر مصر رئيساً وحكومةً وشعباً لدورها في تجديد هذا الضريح، وهو ضريح الإمام سيدنا الحسين".

وثمَّن سلطان طائفة البهرة جهود الرئيس السيسي وكل أجهزة الدولة المتعددة، خاصة جهود وزارة الأوقاف والقوات المسلحة لإتمام هذه المقاصد النبيلة.

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