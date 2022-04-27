السيسي يشيد بالدعم العربي لمصر

المصدر: وام

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أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدعم العربي لبلاده.

وقال: "إنه لولا تدخل الأخوة العرب بعشرات المليارات من الدولارات عامي 2013 و2014 لما كانت ستقوم لمصر قائمة"، لافتاً إلى أن التصنيف الائتماني لمصر تراجع 6 مرات عامي 2011 و2012 .

من جهة أخرى، دعا السيسي، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، كل الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية.

وكلف السيسي الحكومة المصرية بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات ووجه الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية من ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام الجاري.

شارك في الحفل رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد كبير من الوزراء وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

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